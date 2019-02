Cronaca / Italia

L'addio a Lorenzo Farinelli: "Ora aiutiamo anche gli altri"

In centinaia ad Ancona si sono raccolti per i funerali del medico e attore scomparso a 34 anni per un tumore. Mamma Amalia ha annunciato che la battaglia di Lollo non è finita e che presto si farà chiarezza sul destino degli oltre 500mila euro raccolti con le donazioni