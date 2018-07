Marchionne, funerali privati per l'ex ad di Fca: due eventi a settembre per ricordarlo

I funerali di Sergio Marchionne si terranno in forma strettamente privata. L'ex amministratore delegato di Fca Sergio Marchionne è morto oggi mercoledì 25 luglio in Svizzera, a Zurigo, dove era ricoverato in ospedale da fine giugno per un intervento alla spalla.

Il manager verrà ricordato dalle aziende del gruppo a settembre in due distinti momenti, con due cerimonie, una a Torino e una ad Auburn Hills, in Michigan dove ha sede Chrysler.

Sarebbe stato un arresto cardiaco, il secondo in pochi giorni, a stroncare la vita di Sergio Marchionne. A quanto si apprende, durante la fase di recupero dall'intervento, si sarebbero, infatti, manifestate improvvise quanto imprevedibili complicazioni post operatorie che hanno provocato il primo arresto. Di qui il trasferimento del manager in terapia intensiva per essere sottoposto ad un costante monitoraggio.

Mentre ancora si trovava in terapia intensiva sarebbe sopraggiunto un secondo arresto cardiaco, fatale. Non, quindi l'evoluzione negativa di un male incurabile come si era ipotizzato quando si era diffusa la notizia di un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute.