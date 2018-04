Fermato al traforo del Monte Bianco un furgone carico di tritolo

Un furgone proveniente dalla Francia è stato bloccato dalla polizia al traforo del Monte Bianco con a bordo due chili di tritolo e due detonatori nascosti dietro l'autoradio, come scrivono Alessandro Gemme e Carmine Ranieri Guarino su MilanoToday. L'uomo alla guida, un 55enne bosniaco, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Milano.

Gli investigatori, come reso noto con un comunicato diramato dalla Questura di Milano, sono arrivati a lui in seguito a un'attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato a bordo un furgone Mercedes Sprinter biaco con targa bosniaca; stando a quanto riferito dagli inquirenti non era residente in Italia e non aveva precedenti penali. Esclusa la pista terroristica.

La notizia su MilanoToday