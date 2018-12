Furti, attenzione al Natale: basta un post sui social per consegnare casa ai ladri

Un italiano su due ha subito un furto, una percentuale che diventa ancora più sconcertante se si amplia anche ai conoscenti: oltre il 52% dichiara che sono avvenuti furti nel proprio palazzo, l’85% degli intervistati conosce almeno un familiare o amico che ha subito un furto. E sale l'allerta in vista delle festività natalizie, il periodo preferito per i topi di apparamento.

Lo spiega Verisure che, in collaborazione con l'Istituto di ricerca e mercato Sondea ha condotto uno studio su un campione di più di 2500 italiani. Sono i furti in abitazione a primeggiare durante i periodi di festa, che raccolgono il 73,4% di furti dichiarati, contro un 20% di scippi in strada, un 21% di furti d’auto e il 14% di scippi nel trasporto pubblico.

Secondo i dati della Centrale Operativa Verisure il Natale registra la quota più alta di furti: la Centrale Operativa Verisure ha riscontrato, nel mese di dicembre, un incremento di furti dalla media annua di 7 punti percentuali nel 2016 e di 5 punti nel 2017. Tra le tipologie di abitazione maggiormente visitate dai ladri gli attici e mansarde con oltre il 53% dei casi di furto. Al secondo posto ci sono le ville indipendenti, seguono gli appartamenti al piano terra che sono soggetti a furti nel 44% dei casi.

Allerta furti in vista delle festività natalizie

Per chi è in partenza durante il periodo festivo è importante incrementare i propri accorgimenti di sicurezza cercando di non far intuire ad eventuali malintenzionati che la propria casa è vuota.

Quindi prudenza sui social network: meglio ridurre al minimo l’anticipazione delle proprie partenze sui social network e il caricamento di foto in tempo reale. Se si parte per lunghi periodi, è consigliabile chiedere ai vicini di casa o amici e parenti di raccogliere la propria posta.

Attenzione anche a ciò che si butta: lasciare fuori le scatole vuote può far intuire i beni di valore appena avuti in regalo o acquistati.

Per proteggere la propria casa è consigliabile adottare porte blindate con chiave a mappa europea e inferriate alle finestre.

Inoltre, se possibile, è bene simulare la propria presenza adottando, ad esempio, un timer per accendere e spegnere automaticamente le luci in casa.