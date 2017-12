E' stata minacciata con due pistole, in pieno centro e a due passi dalle vie dello shopping natalizio, e costretta a consegnare le chiavi dell'auto a due malviventi. E' successo ieri intorno alle 17 a Roma.

La donna aveva appena trovato parcheggio su Lungotevere in Augusta, nei pressi dell'Ara Coeli, quando è stata avvicinata da due uomini, un 39enne e un 29enne entrambi italiani, che l'hanno minacciata e poi sono fuggiti a bordo dell'auto, una Fiat Punto.

La donna ha chiamato subito i carabinieri e diverse pattuglie si sono messe sulle tracce dei due ladri, che nel giro di un'ora sono stati rintracciati e arrestati.

In loro possesso due pistole, risultate poi essere due repliche. Dovranno rispondere del reato di rapina e attualmente si trovano in stato di fermo presso la caserma di San Lorenzo in Lucina.

