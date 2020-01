Furto in una scuola durante le feste: rubati i soldi raccolti dai ragazzi per beneficenza

Ignoti si sono introdotti in una scuola media durante le festività natalizie e hanno rubato il denaro raccolto dagli studenti grazie ai lavoretti e destinato in beneficenza. È successo a Napoli, alla scuola media statale Belvedere in vico Acitillo al Vomero.

I ladri sono entrati nella struttura durante la notte del 29 dicembre. Il giorno dopo l'amara scoperta. Oltre ai soldi raccolti per la beneficenza per organizzazioni e associazioni sono stati rubati anche alcuni computer.

Furto nella scuola Belvedere, i ladri hanno agito a colpo sicuro

La scuola aveva telecamere e sistemi di sorveglianza ma i ladri si sono introdotti all'interno con il volto travisato e sono andati a colpo sicuro. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine, che stanno indagando su quanto accaduto.

"Furto di sogni e di futuro, di ignobile offesa all’impegno e al lavoro che quotidianamente la scuola fa per il bene e la solidarietà, il gesto vergognoso deve far riflettere l'intera comunità perché denunci e spinga nell'angolo chi fa simili danni all’intera comunità educante", ha commentato l'assessora comunale all'Istruzione Annamaria Palmieri.