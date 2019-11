Gabry Little Hero ha ricevuto il trapianto di midollo, il messaggio del papà: "Per lui è una nuova nascita"

Il piccolo Gabry ha ricevuto il trapianto di midollo. L'annuncio è stato dato dal papà del bambino milanese affetto da Sifd (anemia sideroblastica con immunodeficienza delle cellule B), con un post sulla pagina Facebook "Gabri Little Hero" sulla quale vengono condivisi gli aggiornamenti sulla battaglia di Gabry, che ha commosso l'Italia intera.

"Gabry ha ricevuto il suo dono", scrive il papà, che però ribadisce: "Non è ancora il momento di esultare: come ormai ben sapete passeranno diversi giorni per capire se c'è stato attecchimento o meno" e ci vorrà ancora del tempo prima che il piccolo possa uscire dalle camere sterili.

"Tuttavia stasera ci sentiamo di ringraziare l'angelo qui in terra che ha deciso di essere quell'1 su 100.000 che potrà dare una seconda speranza di vita a Gabriele"

Per il piccolo si tratta comunque di una vera e propria "nuova nascita"

La gara di solidarietà per Gabry

Gabry è nato con la Sifd, una malattia genetica molto rara di cui si conoscono appena venti casi nel resto del mondo e il suo è l'unico registrato qui in Italia. La malattia causa febbri periodiche e ritardi nello sviluppo. Per lui era necessario un trapianto di midollo osseo. Tante le iniziative di solidarietà per lui. L'Admo, l'associazione donatori di midollo osseo, aveva promosso una giornata a Napoli, con il patrocinio del Comune, per trovare un donatore compatibile dopo l'appello sul web dei genitori del bambino, Mena e Cristiano.