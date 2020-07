Gatto incastrato nel parafango di un'auto per 40 km: salvato dopo due giorni

Due giorni intrappolato nel parafango di un'auto, il tutto con un viaggio di 40 km tra Pistoia e Bologna. E' la brutta avventura capitata ad un gatto, salvato dai vigili del fuoco nel comune di Castel di Casio, nel Bolognese. Il piccolo animale, secondo una prima ricostruzione, si sarebbe infilato due giorni prima nel passaruota della vettura senza che nessuno se ne accorgesse, a Pistoia.

A notare la sua presenza, dopo due giorni, sono stati alcuni cittadini del comune bolognese, che si trova a circa 40 km da Pistoia. I passanti hanno sentito miagolare il cucciolo da dentro l'auto, si sono avvicinati e hanno notato una zampetta uscire da sopra la ruota.

Scattata la segnalazione al 115, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre l'animale senza danneggiare la vettura. Per fortuna il gattino non ha riportato conseguenze ed è in buone condizioni di salute. Anzi, è stato affidato ad una persona che ha accettato di accoglierlo in casa. Un lieto fine dopo questa brutta esperienza.