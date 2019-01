Attirano un gatto con del cibo, poi lo uccidono facendo esplodere un petardo

Barbarie assoluta a Vasto, in provincia di Chieti, dove un gattino è rimasto vittima dei botti di Capodanno. L’episodio è ancora più grave dal momento che pare si sia trattato di un atto intenzionale e non di una fatalità. A raccontare i fatti, sul sito locale Vastoweb, è un residente della zona.

"Mascherina una bella gattina della nostra colonia felina in via Spataro, è stata appena uccisa da un petardo dopo essere stata attirata con una ciotola di cibo. L'esplosione le ha devastato la testa come potete vedere dalle foto".

"In questo quartiere ci sono dei ragazzini maleducati che lanciano petardi dappertutto, tanto che uno ci è stato tirato in testa mentre davamo da mangiare alla colonia di gatti della zona. Abbiamo molti gatti e non possiamo tenerli tutti in casa e stando in strada in serate come queste può accadere di tutto. Per questa ragione sto costruendo un rifugio, ma mi servirebbe una mano perché sono solo".