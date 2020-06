Gattuso parla della sorella Francesca: "Ora lassù sta bene, un giorno ci incontreremo di nuovo"

Ad un dolore così "non si mai pronti". Dopo il trionfo in Coppa Italia Gennaro Gattuso parla in esclusiva a Radio Kiss Kiss Napoli del tremendo lutto che lo ha colpito due settimane fa con la scomparsa dell’amata sorella Francesca. La donna era stata ricoverata a Varese lo scorso 3 febbraio dopo un malore. Gattuso venne informato al termine della partita tra Sampdoria e Napoli e partì immediatamente da Genova disertando la conferenza stampa. A inizio giugno la notizia del decesso che l'ex Milan ha appreso mentre stava allenando la squadra a Castel Volturno. Un colpo terribile per Gattuso che in queste settimane ha continuato a motivare i suoi giocatori, portandoli a conquistare il primo trofeo dopo sei anni.

"Con mia sorella avevo un rapporto incredibile - ha rivelato Gattuso -, ero molto legato, vivevamo vicini, dove ho vissuto per anni, ha sofferto in questi anni ma la cosa più dura è vedere l'abbraccio dei genitori, ho due figli, so cosa si prova, bisogna continuare. Lei sta bene lassù, un giorno ci rincontreremo tutti insieme e ci faremo una chiacchierata".

Il mister ha poi parlato anche della vittoria sui bianconeri e del suo rapporto con la squadra. "Ho apprezzato molto che la squadra mi abbia detto di portarmi la Coppa a casa, è una squadra che mi ha sempre rispettato dal primo giorno. L'importante è che non venga toccato un componente del mio staff e sono impeccabili su questo. Ho visto una squadra che ha lavorato dal primo giorno, sono il loro amico ma in campo sono il loro peggior nemico e loro lo sanno. Quando finisce l'allenamento con loro posso fare qualsiasi cosa e loro lo sanno. Non porto rancore, sono fatto così, quando un giocatore sbaglia, il giorno dopo è un altro giorno, senza problemi".