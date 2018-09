Crollo del Ponte Morandi: diffuso il video integrale

La Questura di Genova, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ha diffuso il video integrale di 4 minuto che mostra le immagini del ponte Morandi subito prima del crollo (dalle ore 11,32.25.alle ore 11,36.35, momento in cui la telecamera è andata in black out).

La Questura mette così a tacere i sospetti sui tagli 'strategici' del video precedentemente diffuso, precisando che "si trattava di un montaggio realizzato dai nostri operatori in forma ridotta per comodità di consultazione".