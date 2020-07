Ragazzo di 20 anni trovato morto sul tetto del treno: stava facendo parkour

Avrebbe perso la vita mentre stava praticando la disciplina estrema del parkour George Alexandru Ciobanu, il ragazzi di 20 anni trovato morto giovedì 2 luglio nella stazione di Primolano, provincia di Vicenza. Il giovane, di origini romene ma residente a Pergine Valsugana, è stato rinvenuto senza vita dal personale ferroviario dopo che il convoglio, proveniente da Trento, si è fermato nella stazione. L'allarme è stato dato poco prima delle 7 di oggi e nessuno dei passeggeri, scesi dal convoglio per usufruire del servizio autobus che conclude la corsa a Bassano, si è accorto di nulla.

Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, compresa la scientifica, oltre al 118 e ai vigili del fuoco. Vano, purtroppo, il tentativo di soccorso da parte del personale sanitario: il giovane purtroppo era già deceduto.

Trovato morto sul tetto del treno: le indagini sulla dinamica

In base alla ricostruzione dei carabinieri di Borgo Valsugana il giovane era andato alle terme di Levico da Pergine con alcuni amici. Alla stazione di Levico e mentre i suoi compagni di viaggio, incluso il fratellastro, sono saliti in treno, lui sarebbe saltato da una pensilina sul tetto del convoglio che avrebbe dovuto riportarlo a casa.

Gli amici sono scesi a Pergine e, non vedendo il 20enne, hanno pensato che si fosse allontanato da solo volontariamente e non hanno avvertito i carabinieri e nemmeno i familiari. Questi ultimi però, preoccupati, hanno lanciato l'allarme al 112. E i militari il giorno dopo hanno trovato il corpo del ragazzo.

L'autopsia, in carico alla procura di Vicenza, stabilirà le cause della morte. Si pensa a un'asfissia, a un malore o a una botta in testa sul tetto del treno. Al contrario di quanto ipotizzato in un primo momento, sembra esclusa la morte per folgorazione, perché quel tipo di convoglio viaggia a gasolio.

Il corpo del giovane, rimanendo incastrato sul tetto di un vagone, avrebbe viaggiato dalla stazione di Levico fino a Trento giovedì sera. Nella mattinata di venerdì, poi, dopo che il treno è ripartito in direzione Bassano, il cadavere è stato notato dai controllori di Primolano perché dall'alto sporgeva una gamba. Ciobanu viveva con la madre e il compagno trentino di lei a Pergine Valsugana.