Incidente stradale per George Clooney: ricoverato in ospedale

George Clooney è stato vittima di un incidente stradale questa mattina in Sardegna. Lo rivela il settimanale 'Chi'. L'attore che si trova sull'isola per girare un film stava percorrendo la strada statale in località Costa Corallina, in provincia di Olbia, quando il suo scooter si è scontrato con una vettura, forse un furgoncino.

L'attore è stato trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II, mentre la polizia stradale sta verificando la dinamica dell'incidente.

George Clooney ferito in un incidente stradale in Sardegna: come sta l'attore

Il divo hollywoodiano aveva appena lasciato l'hotel in cui alloggiava a Loiri Porto San Paolo, non distante da Olbia. Dopo l'incidente è stato trasportato in ambulanza in ospedale in codice giallo per sospetto trauma al bacino ed è stato tenuto in osservazione. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'attore si trova in Sardegna per le riprese della serie tv "Catch 22", di cui è regista.

Tre anni fa l'attore è rimasto coinvolto in un incidente d'auto con il suocero Ramzi Alamuddin, mentre tornavano da una cena di famiglia a New York.