Splendido regalo di Natale per la piccola Giada, in attesa di trapianto: ci sono due donatori

Finalmente buone notizie per la piccola Giada. La bambina di Giugliano, in provincia di Napoli, è ricoverata in ospedale a causa di una leucemia. Sono stati trovati due donatori compatibili al 100% per il trapianto di midollo necessario alla piccola: ad annunciare lo splendido "regalo di Natale" è la mamma della bambina, Rita, con un messaggio sulla pagina Facebook "Un sogno per Giada". Nei mesi scorsi la notizia aveva commosso tutti gli abitanti del comune nella provincia di Napoli. Era scattata una mobilitazione ed era nata una pagina Facebook perché - scrivono i genitori - "essendo stati avvolti, seppur lontani, da una valanga di attenzioni, sembrava opportuno condividere con l'esterno pensieri e comunicazioni".

Nelle scorse ore la bella notizia comunicata dalla mamma: "Abbiamo due donatori compatibili e dato che la piccola sembra stare bene, potrà fare l'ultimo ciclo di chemioterapia a casa, così potremo stare tutti insieme per le festività". Una volta rientrate a casa, la donna ha scritto: "I medici hanno detto che era veramente un peccato far rimanere una bambina con dei valori così 'belli' in ospedale, in attesa di possibili (e previste) reazioni! E noi ne siamo felici! Deve girare con quello zainetto h24, che le infonde la terapia, fino al 5 gennaio". "Dopo quel brutto periodo iniziale, praticamente in concomitanza dell'aver reso pubblica la nostra storia, continuo a 'sentire' che è come se si fosse creata un'aura di 'positività' intorno a noi...", ha aggiunto.

Quindi l'altra bella notizia: "Prima di dimetterci ci hanno detto che sono usciti '2 midolli compatibili 100 per cento' una persona di Torino e una di Potenza. Se non avessero trovato midolli compatibili a più del 90%, le previsioni erano che saremmo stati noi i donatori di staminali, allo stato, invece, se i donatori sono sani e non si tirano indietro, trapianterà direttamente sangue midollare". Poi ha spiegato: "Non ho le competenze tecniche di capire la differenza, ma so che è meglio un donatore compatibile! Ed avere 2 donatori disponibili è davvero un'altra grande 'coincidenza'".