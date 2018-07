Ucciso prima delle nozze, trovato morto il presunto omicida

È finito in un suicidio, l'omicidio di stamane a Trissino, nell'Alto Vicentino. Giancarlo Rigon, 61 anni, l'uomo che i carabinieri stavano cercando come presunto autore dell'omicidio avvenuto in strada è stato trovato morto, poco fa, accanto alla sua auto, una Mercedes. Si sarebbe suicidato con un colpo di pistola, quasi certamente la stessa arma con la quale poco prima delle 13 di oggi aveva esploso alcuni colpi contro Enrico Faggion, 39 anni di Trissino, uccidendolo.

L'omicida aveva sorpassato la Ford Ka di Faggion, tagliandogli la strada e bloccandolo. Quest'ultimo, era quindi uscito dall'auto, e ne era scaturito un violento litigio. Rigon avrebbe quindi estratto una pistola e fatto fuoco cinque volte, colpendo in pieno il rivale, fuggendo quindi a bordo della stessa Mercedes in cui è stato ritrovato cadavere.

Faggion avrebbe dovuto sposarsi il prossimo 8 agosto: era dipendente di un'azienda di Broggiano e viveva da qualche tempo con la propria compagna a San Martino Buon Albergo, in provincia di Verona. Ora da parte dei Carabinieri sono in corso le indagini per chiarire il movente dell'omicidio-suicidio.

Secondo quanto riferisce Vicenza Today dietro il sanguinoso delitto, ci sarebbe una situazione debitoria legata all'ambiente orafo.

All'origine del dramma ci sarebbe un vecchio debito di 100 milioni di lire.

Omicidio a Trissino la testimonianza di una vicina

