L'appello su Facebook di Gigliola: "AAA ho bisogno di un rene per continuare a vivere"

Gigliola Barlese ha 42 anni, lavora come impiegata e soffre di una gravissima insufficienza renale che la costringe a cure continue e all'assunzione di farmaci. L'unica soluzione per restituirle una vita normale è il trapianto di rene ma Gigliola non può accettare donazioni di organi o tessuti da parenti stretti. Per questo motivo ha scelto di scrivere un appello pubblico su Facebbok, chiedendo un gesto di generosità: un donatore di rene sano.

AAA HO BISOGNO DI UN RENE Ci sono scelte che nella nostra vita lasciano un segno. Le possiamo fare con convinzione, a volte sono dettate dal cuore e altre volte dalla ragione. La scelta di cui vi voglio parlare oggi potrebbe cambiare la mia vita. È la scelta consapevole di diventare donatori di organi e tessuti, restituendo un’opportunità di vita a chi è in attesa di ricevere un trapianto. Restituendomi la possibilità di ricominciare a condurre una vita normale. Donare non è solo un gesto di solidarietà, è soprattutto una scelta consapevole che si traduce in un processo complesso a tutela del donatore e del ricevente. Convivo da molti anni con una grave insufficienza renale, oggi la mia condizione fisica, solo mezzo rene continua a fatica a funzionare, mi costringe a iniziare una nuova strada per cercare un nuovo rene necessario al mio corpo per continuare a vivere.

"Tra tutti voi potrebbe esserci una persona che può restituirmi la speranza", scrive Gigliola. "La scelta libera e consapevole di uno di voi di diventare donatore infatti potrebbe restituirmi la possibilità di vivere ogni momento della mia vita appieno: poter tornare a lavorare normalmente, fare una passeggiata con il cane, cenare con i miei amici, poter viaggiare e continuare a vedere e conoscere il mondo, avere un figlio".

