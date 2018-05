Massimo Giletti denunciato per diffamazione: "Non perde il vizio di offendere"

I Carabinieri-Forestali querelano Massimo Giletti. In particolare, il presidente dell'Associazione Unione Forestali Carabinieri e Diritti (Unforced), Danilo Scipio, ha dato mandato all'avvocato Egidio Lizza per querelare il conduttore di La7 per diffamazione. La denuncia è stata presentata ieri presso la Procura della Repubblica di Roma. "Massimo Giletti - spiega Scipio - non perde il vizio di offendere l'onore del personale appartenente prima al Corpo Forestale dello Stato ed ora transitato, suo malgrado, all'interno dell'Arma dei Carabinieri in virtù della scellerata Riforma Madia. Chiediamo ai vertici di La7 e all'Ordine dei Giornalisti di intervenire per tutelare la reputazione di migliaia di ex Forestali".

Massimo Giletti querelato per diffamazione dai Carabinieri Forestali

Alcune frasi pronunciate durante la puntata di "Non è l'Arena" dello scorso 22 aprile hanno fatto infuriare l'Unione Forestali Carabinieri e Diritti. "Nel servizio intitolato 'Vacche sacre: alla ricerca dei proprietari' (in onda sull'emittente televisiva La7, lo scorso 22 aprile, nel corsodel programma 'Non è l'Arena') - si legge in una nota dei Forestali - sono stati ripresi due appartenenti del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri, in uniforme operativa ed autovettura in livrea, ma il conduttore ha espresso un giudizio negativo nei confronti di tutti gli ex dipendenti del Corpo Forestale dello Stato transitati nei Carabinieri, tale da offenderne il prestigio". In particolare, secondo l'accusa, "Massimo Giletti ha dichiarato testualmente che 'quelle persone che sono entrate adesso nell'Arma dei Carabinieri, sapete che fanno parte del Corpo Forestale, quindi c'è stata l'unione questa estate, eccetera... forse dovrebbero imparare bene dagli uomini veri dell'Arma dei Carabinieri".

"Evidentemente - proseguono i Forestali - Giletti, non pago, ha rivolto un'accusa specifica nei confronti del personale ripreso nel corso del servizio, esprimendo una valutazione soggettiva sull'operato di quei Carabinieri e, più precisamente, ha detto che 'quelle risposte che davano non eran di dire: vi aiutiamo, l'aiutiamo...', mettendo così in dubbio la loro (e quella di tutti i Carabinieri Forestali che giudica essere 'non uomini veri') lealtà nei confronti delle Istituzioni e dei cittadini". "A rincarare la dose - continua Scipio - si sentiva in sottofondo la voce del Davi (l'ospite Klaus Davi, ndr) che addirittura si permetteva di avanzare dei dubbi sul conto del sistema di arruolamento del personale oppure, cosa che sarebbe ancora più grave dal punto di vista professionale, persisteva nell'erronea convinzione che i Forestali dell'ormai ex Corpo Forestale dello Stato, sono la stessa cosa degli operai forestali di Calabria e Sicilia".

Non si tratta, però - si precisa ancora nella nota, di "un episodio isolato. Massimo Giletti, infatti, non è nuovo a queste affermazioni che contribuiscono a ledere l'immagine dei Forestali e a disinformare i cittadini. Nel corso della puntata de L'Arena, in onda su Rai1 il 24 gennaio 2016, per l'ennesima volta il conduttore ha fatto intendere ai telespettatori che gli allora appartenenti al Corpo Forestale dello Stato (7.500 dipendenti, agenti ed ufficiali di Polizia Giudiziaria), fossero gli operai calabresi e siciliani, nel corso della trasmissione tacciati di essere l'emblema dello spreco a causa delle consistenze numeriche giudicate abnormi, denotando (nella migliore delle ipotesi) una totale ignoranza della materia, in barba ai principi fondamentali del Testo unico dei doveri del giornalista".

"Giletti - conclude Scipio - dovrebbe sapere che non è professionale, ed è eticamente scorretto, generalizzare quando gli errori vengono commessi dai singoli, e non è questo il caso". Insieme alle associazioni di categoria Assodipro e Ufdi, ed alle rappresentanze delle sigle sindacali dell'ex Corpo Forestale dello Stato, Unforced, si sottolinea infine, "rappresenta una costola della Federazione Rinascita Forestale e Ambientale (FeRfa), che si propone di ricostruire l'amministrazione forestale e portare avanti la battaglia legale sulla legittimità della soppressione del Cfs e della militarizzazione dei suoi membri, forzatamente trasferiti in Corpi ed Enti (circa 6.900 nell'Arma dei Carabinieri, 54 ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 41 Guardia di Finanza, 126 Polizia di Stato, 390 Vigili del Fuoco, 460 in mobilità tra vari Ministeri), in attesa che in merito si pronunci la Corte Costituzionale".