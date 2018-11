Tassista è in coma dopo una lite, assolti due giovani: per il giudice fu legittima difesa

Sono stati assolti i due giovani accusati di aver aggredito un tassista fiorentino, Gino Ghirelli, ancora in coma dalla notte tra l'11 e il 12 luglio 2017 quando fu vittima di una lite con due clienti.

La sentenza è stata emessa dal gup del Tribunale di Firenze, Anna Liguori, che ha deciso l'assoluzione di Nicola Fossatocci, fiorentino, e Houman Ajamy Abbasalizadeh, iraniano, perchè a suo giudizio si trattò di legittima difesa.

I due ragazzi erano saliti sul taxi di Gino Ghirelli, 67 anni, in piazza del Mercato Nuovo e si erano fatti portare in piazza Beccaria. Il tassista alle 2.20 di notte contattò la centrale raccontando di essere stato aggredito da due clienti. Dopo poche ore le condizioni dell'uomo apparvero subito gravi, entrando in coma, stato dal quale non è ancora uscito.

I due giovani oggi assolti dall'accusa di aggressione si presentarono nella serata del 13 luglio alla caserma dei carabinieri di San Piero a Ponti per essere interrogati. Come ricostruisce La Repubblica i due avrebbero raccontato di come tutto fosse degenerato quando il tassista spiegò che non poteva accettare il pagamento con il bancomat effettuando una deviazione verso una vicina banca. Dalle parole ai fatti la discussione finì a pugni, testate e schiaffi.

Il tassista avvisò alcuni i colleghi di due clienti che non avevano pagato la corsa prima di rientrare a casa dove tuttavia era solo: la moglie era al mare con i nipotini e solo l'indomani quando non riprese servizio alle 13 fu la figlia a trovarlo in casa privo di sensi. Da allora non ha più ripreso conoscenza.

Le motivazioni arriveranno in 90 giorni, poi la famiglia, assistita dall'avvocato Bianca Maria Giocoli, valuterà l'appello