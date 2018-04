Gioca cinque euro e sbanca: aveva una probabilità su sei milioni

Colpo grosso al 'gratta e vinci' in Friuli Venezia Giulia. Un giocatore si è portato a casa ben 500mila euro, grazie ad un biglietto da 5 euro della serie "Doppia Sfida". Il tagliando vincente - riferisce Agipronews - è stato acquistato a Monfalcone (Gorizia), presso il punto vendita di via Duca D’Aosta.

"Stupore e felicità - ha commentato il titolare -. Queste sono le prime sensazioni che ho provato quando ho saputo la notizia. Sebbene non sappia chi sia il vincitore o la vincitrice, desidero augurargli tanta felicità nella speranza che questa somma possa contribuire a realizzare i suoi sogni".

Dai Gratta e vinci al SuperEnalotto, vincere è quasi impossibile

I gratta e vinci "Doppia Sfida" sono in commercio dal 2013: i premi vanno da 5 a 500mila euro e secondo Lottomatica la percentuale di vincita è in media del 26,55%. Si tratta però ovviamente dei premi più bassi da pochi euro. Un colpo come quello centrato in Friuli è cosa rarissima: un biglietto vincente corrisponde infatti ad oltre 6 milioni di tagliandi venduti.

C’è comunque qualche probabilità in più rispetto al SuperEnalotto: le possibilità di indovinare la sestina vincente sono praticamente inesistenti: 1 su 622.614.630. Certo, ogni tanto il 6 viene centrato: ma non sarete voi a comprare il biglietto vincente.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: i numeri del 3 aprile 2018

Sestina vincente del SuperEnalotto:

30-45-47-49-71-90

Numero Jolly 29

Numero SuperStar 82

Estrazione n°40 del 03/04/2018 NAZIONALE 61 11 48 51 25 BARI 4 23 20 11 84 CAGLIARI 22 28 58 77 17 FIRENZE 10 23 12 62 18 GENOVA 17 31 68 85 61 MILANO 75 10 57 15 37 NAPOLI 46 67 48 2 7 PALERMO 37 6 65 85 39 ROMA 73 7 11 80 30 TORINO 75 18 68 77 7 VENEZIA 90 54 34 61 4

Estrazione 10eLotto

4 – 6 – 7 – 10 – 12 – 17 – 18 – 20 – 22 – 23- 28 – 31 – 37 – 46 – 54 – 58 – 67 – 73 – 75 – 90 Numero oro 4 numero Doppio oro 4 23 .