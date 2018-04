Gioca un euro, poi è pazza gioia: che fortuna!

Ha giocato un euro... ha vinto un milione. Nel concorso di sabato 21 aprile 2018, il Million Day ha premiato un fortunato giocatore di Udine con una nuova vincita da un milione di euro. Non si conosce ancora il nome del vincitore, che come è giusto e normale che sia ha deciso di rimanere anonimo (per ora). Da quando è partito il concorso di Lottomatica, ci sono stati quindi 9 fortunati nuovi milionari. La combinazione fortunata è stata: 3-14-28-35-53. Questi, invece, i numeri estratti domenica 22 aprile 2018: 5-6-7-26-49.

Agimeg ricorda che per giocare basta scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 55. Ogni giocata ha il costo di 1 euro. Il Million Day è partito il 7 febbraio scorso e già dopo pochi giorni, il 16 febbraio, era stato assegnato il primo milione di euro. La prima vincita fu a Caltagirone, in provincia di Catania. Le altre vincite milionarie sono state centrate a Fumone (FR), Gioiosa Jonica (RC), Carpi (MO), Bedollo (TN), Mazzarrone (CT), San Colombano Belmonte (TO), Nocera Superiore (SA) e l’ultimo ad Udine.

La fortuna ha quindi così distribuito i premi per la penisola: 4 al sud, 1 al centro e 3 al nord. Ma oltre al milione di euro, ci sono altre tre categorie di vincita: indovinando 2 numeri si vincono 2 euro, con 3 numeri 50 euro e con 4 numeri 1.000 euro. Nella ricevitoria di San Colombano Belmonte, in provincia di Torino, dove è stato vinto il milione di euro il 18 marzo scorso, il titolare aveva dichiarato di non conoscere il vincitore: “Molte giocate vengono però fatte in abbonamento, quindi è facile che non se ne sia ancora accorto”.

Per quanto riguarda invece l'ultimo concorso del SuperEnalotto, non ci sono stati 6 né 5+1. Il gioco a premi ha regalato la vincita di cinque “5” da 41.679,61 euro ciascuno. Centrati anche due “4 Stella” da 38.447,00 euro. Grazie alla nuova formula del SuperEnalotto sono arrivate 351.642 vincite con punti “2” (da 5,64 euro ciascuna) e 15.271 vincite immediate da 25,00 euro. Per il prossimo appuntamento la sestina vincente mette in palio un jackpot da 26,0 milioni di euro.

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto, i numeri dell'ultima estrazione (21 aprile 2018).

Ultima estrazione SuperEnalotto, i numeri

11 43 68 72 79 85

Numero Jolly 71

Numero SuperStar 51