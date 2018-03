Sorridere, giocare con i compagni, sdraiarsi su un prato: la felicità nelle parole dei bambini

Cos’è la felicità? Per i bambini del Punto Luce di Torre Maura, a Roma, uno dei 23 centri ad alta densità educativa di Save the Children in Italia, felicità è sdraiarsi nell’erba, pitturare, giocare coi compagni, fare una gita in bicicletta con la propria famiglia.

La felicità per loro è quella sensazione che ti fa sorridere e che ti fa venire una voglia irresistibile di mimare smorfie buffe. E che, anche in condizioni avverse, i più piccoli riescono a trovare nelle cose semplici, sorprendendo gli adulti con la loro resilienza.

Il video girato da Save the Children in occasione della Giornata della Felicità.