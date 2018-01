In Italia più di 380 migranti minori soli in attesa di essere ricollocati: "Servono più accoglienza e inclusione"

Accogliere, proteggere, promuovere e integrare. Su questi quattro verbi si fonda il senso del messaggio che Papa Francesco ha inviato in occasione della 104esima giornata mondiale del migrante e del rifugiato della Chiesa cattolica. Quattro azioni che "devono rappresentare la bussola per la tutela in particolare dei gruppi più vulnerabili, come i minori stranieri non accompagnati", come ricorda Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children, l'associazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro, che chiede inoltre alla "comunità internazionale di agire nelle aree del mondo afflitte da dittature, conflitti e carestie per prevenire all’origine la tratta di esseri umani e le migrazioni forzate e, allo stesso tempo, la necessità di offrire vie sicure e legali per le persone in fuga, ponendo fine ai drammi che continuano a verificarsi nella traversata del deserto e del Mar Mediterraneo".

Più di 380 minori devono essere ancora ricollocati via dall'Italia

Come ricorda Save the Children, a tutt'oggi ci sono ancora più di 380 minori stranieri non accompagnati in attesa di essere trasferiti dall'Italia, a quattro mesi dall'interruzione del programma di relocation, la procedura europea per il ricollocamento da Italia e Grecia dei minori soli in altri paesi Ue. Nei due anni in cui questo programma è stato in vigore, appena 1 migrante su 3 del totale previsto è stato effettivamente ricollocato. I migranti ricollocati dall’Italia sono 11.464 sui 34.953 originariamente previsti dal programma (32,8%), di cui 1.083 bambini accompagnati e appena 99 minori soli, mentre dalla Grecia sono stati trasferiti in altri Paesi membri 21.710 migranti su 63.302 (34,3%). Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, che pure avevano un impegno vincolante in tal senso, si sono rifiutati di partecipare al programma e non hanno accolto nessun migrante, come ricorda Save The Children, e sono stati deferiti dalla Commissione europea della Corte europea di giustizia. "La decisione di interrompere questo programma ha significato abbandonare nuovamente al loro destino i minori soli, costringendoli in molti casi a riaffidarsi ai trafficanti o a rischiare la propria vita pur di varcare i confini", denuncia ancora Milano.

"Dare piena attuazione alla legge Zampa"

Nel 2017 sono arrivati in Italia via mare oltre 15.730 minori soli (in aumento del 39% rispetto all'anno precedente) e attualmente in Italia ci sono oltre 18.500 minori non accompagnati. In questo contesto è "estremamente urgente" dare "piena attuazione" alla legge Zampa, la legge n.47 del 7 aprile 2017 sulla protezione dei minori non accompagnati, "in modo da garantire ai minori quelle azioni fondamentali che anche il Papa ha richiamato nel suo discorso, come l’accesso all’istruzione, con l’iscrizione a scuola anche ad anno scolastico iniziato, la possibilità di usufruire dell’assistenza sanitaria, programmi di affidamento e la regolarità della permanenza al compimento dei 18 anni”, ricorda Milano.

Tra le principali novità della legge Zampa, ricorda l'associazione, vi è l'istituzione della figura del tutore volontario, con oltre 2.700 privati cittadini che in questi mesi hanno dato la propria disponibilità a farlo, garantendo così il supporto necessario nel processo di integrazione nel nostro Paese, dall’iscrizione a scuola o al sistema sanitario sino all’orientamento nelle scelte quotidiane. E più di 1 adulto su 3 che nel 2017 ha contattato la Helpline di Save the Children, del resto, lo ha fatto per richiedere informazioni su come diventare tutore e sull’affido familiare.

“La disponibilità di così tanti cittadini a diventare tutori volontari di questi ragazzi e ragazze rappresenta un’importante risposta di una parte della collettività, che è pronta ad assumersi in prima persona e gratuitamente delle responsabilità verso i migranti più giovani e soli, credendo nella cultura dell’incontro - più volte richiamata dal messaggio del Santo Padre - e ponendosi in modo solidale e aperto verso il tema delle migrazioni. Ề essenziale che le istituzioni ascoltino questa parte di società, anche garantendo adeguato supporto ai tutori durante lo svolgimento della loro delicata funzione”, ha concluso Raffaela Milano.