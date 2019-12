Tragico schianto frontale: Giovanni muore davanti a moglie e figlia

Gli abitanti di Puegnago, in provincia di Brescia, sono sotto shock dopo il terribile incidente stradale avvenuto domenica 15 dicembre in Via Aldo Merler. Nello schianto ha perso la vita Giovanni Borra, noto anche come Johnny, titolare di un minimarket della zona: aveva 51 anni. Crudele e beffardo il destino, anche perché all'incidente hanno assistito anche la moglie e una delle figlie del 51enne. Inoltre, la tragedia si è consumata nello stesso identico punto dove poco più di due anni fa aveva perso la vita una donna di 40 anni, madre di 5 figli.

Incidente a Puegnago (Brescia): morto Giovanni Borra

LPolizia Stradale di Salò che sta indagando sulla dinamica: nello schianto frontale, oltre alla Fiat 500 di Borra, è rimasta coinvolta la Mini guidata da un ragazzo di 26 anni residente a Soprazocco di Gavardo, ricoverato al Civile in gravissime condizioni.

La Fiat viaggiava in direzione Raffa, arrivando da Puegnago, la Mini invece saliva dalla Provinciale: non è chiaro il motivo della sbandata, forse una manovra azzardata o forse una distrazione. Sta di fatto che appena davanti alla 500 c'erano Cristina ed Elisa, moglie e figlia di Giovanni, solo sfiorate dalla Mini che ha centrato in pieno la Fiat. Un'auto è finita nel fosso, l'altra a ruote all'aria.

Incidente a Puegnago (Brescia): Giovanni era molto conosciuto in paese

Niente da fare per Giovanni Borra, che sarebbe morto sul colpo. Aveva 51 anni: da più di 20 gestiva insieme alla moglie Cristina il noto minimarket della piazza. Molto conosciuto in paese, e non solo: i due avevano già gestito un altro negozio, nella frazione di Palude. Lo piangono anche le giovani figlie Elisa e Simona, entrambe poco più che 20enni. La salma è stata trasferita in obitorio, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non si esclude l'ipotesi che venga aperto un fascicolo per omicidio stradale.