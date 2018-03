Ritrovato Giovanni Cherchi: era scomparso da febbraio

E' vivo e sta bene Giovanni Cherchi, il ragazzo di 22 anni di Uri, in provincia di Sassari, di cui non si avevano più notizie dallo scorso 28 febbraio. Il giovane è stato rintracciato dalle forze dell'ordine ad Alessandria, dopo che le ricerche erano state attivate in tutta Italia, soprattutto dopo l'appello della mamma pubblicato su Facebook.

Il ragazzo si era imbarcato a gennaio su un traghetto diretto a Genova, dove intendeva trovare lavoro. Poi il 28 febbraio l'ultima telefonata con la mamma, prima di un silenzio durato più di due settimane.

Oltre ai numerosi appelli sui social, del caso si era interessata anche la trasmissione di RaiTre 'Chi l’ha visto?'. Ieri la buona notizia, confermata anche dalla mamma su Facebook: Giovanni sta bene.