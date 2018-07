Ex calciatore stroncato a 47 anni, il sospetto: "Meningite fulminante"

Sarebbe stata una meningite fulminante a uccidere Giovannino Oggiano, ex calciatore, 47 anni, che aveva giocato anche in C1 con la maglia della Torres. Quando l'ex bomber è arrivato al pronto soccorso dell’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari le sue condizioni sono subito parse gravissime. Il suo fisico da atleta non ha retto probabilmente a una meningite fulminante, scrive oggi la Nuova Sardegna. Sarà l'autopsia, in programma oggi, a dare qualche risposta in più.

Addio a Giovannino Oggiano

Molto conosciuto in Sardegna e non solo, classe '71, Oggiano aveva indossato la maglia della Torres nella "mitica" stagione 90/91, quando la squadra aveva ragggiunto la C1. È stato protagonista poi in serie D e soprattutto nella finale della fase interregionale di Coppa Italia vinta col Sora grazie ad una sua doppietta al Flaminio di Roma. Giovannino Oggiano alla Torres era arrivato nella stagione 84/85, squadra Berretti, per andare subito a fare una esperienza in serie D col Fertilia. Lasciata la Torres andò a giocare per due anni a Cento in C2, poi a Siracusa e Campobasso, intervallando esperienze a Calangianus in serie D. E ancora Brescia Azzurri (la squadra di Del Favero) e Castelsardo in serie D, poi tre anni ad Alghero e infine un passaggio a Valledoria. Finita la carriera, lavorava nel settore giovanile del Latte Dolce a Sassari.

Lascia la compagna e un figlio di un anno.