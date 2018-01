Italiano ucciso, smembrato e dato alle fiamme in Thailandia: si cerca l'ex moglie

Ucciso, smembrato e dato alle fiamme: è morto così Giuseppe De Stefani, 62 anni di Chiavenna in provincia di Sondrio. L'omicidio sarebbe avvenuto tre giorni fa a Phichit, in Thailandia ma l'identificazione è stata resa possibile solo tramite un tatuaggio ancora visibile sulla gamba parzialmente bruciata.

Dopo la testimonianza di un conosciente il generale maggiore della polizia della provincia di Phichit, Thawatchai Massara, capo del distretto di Bueng Na Rang, ha confermato al Thailand Post che l'uomo è stato identificato, chiarendo inoltre alcuni particolari investigativi. Ci sarebbe infatti almeno un sospettato.

La polizia sta cercando la ex moglie thailandese Rujira Eiumlamai, 38 anni, e il suo amante francese, identificato dai media locali solo come Maurice. I due sarebbero fuggiti dopo il delitto a bordo di una Toyota Yaris targata 1374 Samut Songkhram.

Come rivelano i media locali sarebbe stato trovato un biglietto in cui accusa una donna malvagia di averlo amato solo per i suoi soldi. Le autorità sospettano che l'omicidio scaturisca da un triangolo amoroso: il sospetto francese era già finito su una black list delle autorità Thailandesi e sarebbe entrato nel paese asiatico attraversando illegalmente il confine con il Laos.