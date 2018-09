Giuseppe ritrovato vivo dopo tre giorni: era caduto in un tombino

Le figlie lo hanno cercato disperatamente per giorni. Per tre lunghi giorni. Giuseppe Fasanaro detto Bepi, residente a Montegrotto Terme (Padova), era scomparso nel nulla mercoledì scorso. Era uscito con la sua bici e non aveva fatto più ritorno a casa. Giuseppe si era come volatilizzato. I familiari, angosciati, avevano lanciato un accorato appello sui social invitando chiunque potesse avere notizie a contattare i carabinieri. Temevano che stesse vagando chissà dove. E invece Giuseppe era dentro una buca non lontano da casa.

Il 76enne è stato ritrovato oggi intorno all’ora di pranzo dai carabinieri di Abano Terme con l'ausilio del soccorso alpino di Padova. Era caduto in una bocca di lupo: forse voleva solo recuperare le chiavi di casa cadute tra le fessure di una grata. Poi è scivolato, precipitando per tre metri.

A segnalare la presenza dell’anziano, poco prima delle 13, sono stati alcuni passanti che hanno subito avvertito i carabinieri. Raggiunto dal personale sanitario del 118 di Abano Terme, che gli ha prestato prima assistenza, l'anziano è stato caricato in barella e recuperato dai soccorritori. Cosciente, ma disidratato e provato dai giorni di immobilità, è stato subito trasportato all'ospedale per le cure del caso.

I carabinieri valuteranno la dinamica dell'incidente. Da ieri lo stavano cercando il Soccorso alpino di Padova, con una decina di volontari compresi medico e due infermieri, Vigili del fuoco, Protezione civile, carabinieri.

Anziano caduto in un tombino: la ricostruzione del sindaco

Contattato da PadovaOggi, Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, ricostruisce il ritrovamento: "Sembra che sia caduto in una griglia di ispezione della fontana di piazzetta Perlasca, vicino alla sua abitazione".

"È caduto nell'interrato del gruppo pompe della fontana: la grata era chiusa, lui l'ha aperta probabilmente per recuperare qualcosa che gli era caduto al suo interno ed entrando è scivolato, battendo la testa e procurandosi qualche frattura. È stato recuperato dal soccorso alpino e condotto all'ospedale di Abano Terme: era abbastanza provato e disidratato in quanto rimasto quasi tre giorni senza acqua e cibo. Ha un trauma cranico e delle fratture".