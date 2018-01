Giuseppe, gravemente malato, corona il suo sogno: diventa agente di polizia per un giorno

Il sogno più grande di Giuseppe era diventare un poliziotto. Ha 35 anni ed è affetto da una grave malattia e un suo amico agente, quello che lui considera "il suo angelo custode", ha organizzato tutto, come racconta l'agenzia Ansa.

Non appena le condizioni fisiche di Giuseppe lo hanno permesso, i colleghi del Reparto mobile della Questura di Taranto hanno fatto in modo che Giuseppe potesse venire un giorno in caserma per coronare il suo sogno.

Dopo un breve briefing operativo, Giuseppe è partito insieme ai suoi "colleghi poliziotti" per una vera e propria esercitazione con un'unità operativa del Reparto Mobile. Poi ha incontrato l'artificiere e il robot antisabotaggio Willy e ha visitato il poligono di tiro dove, con indosso cuffie e occhiali di protezione, è stata simulata un'esercitazione di tiro.

Prima dei saluti, il Dirigente del Reparto Mobile ha consegnato al 'nuovo collega poliziotto' un berretto ed una spilla che orgogliosamente Giuseppe ha fissato sul suo giubbotto.