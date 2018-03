L'ex killer dei Casalesi Giuseppe Setola ricoverato d'urgenza in ospedale

E' stato trasportato d'urgenza in ospedale in seguito ad un probabile malore l'ex killer dei Casalesi Giuseppe Setola, mentre si trovava nel carcere di Milano Opera. L'annuncio è arrivato ieri - come riporta CasertaNews - proprio nel giorno in cui era in programma il processo che lo vede accusato insieme ad altri di intestazione fittizia di beni.

Al momento sono in corso gli accertamenti da parte dell'amministrazione penitenziaria di Opera sulle condizioni fisiche di Setola, ex membro dell'ala stragista dei Casalesi che nel 2009 diede inizio alla stagione del terrore nel casertano (diciotto morti, tra cui sei immigrati africani uccisi nella strage di Castel Volturno). Non sono ancora note le condizioni del detenuto, se non che la causa del ricovero non sarebbe imputabile al noto disturbo all'occhio sinistro di cui Setola soffre da sempre per un trauma subito in gioventù.

Il processo in programma ieri è stato rinviato alla fine di maggio. Alla sbarra ci sono, oltre a Giuseppe Setola, suo fratello Pasquale Setola, la sorella Immacolata Setola, Massimiliano, Francesco e Cipriano Pagano, titolari della General Impianti, Lucia Caterino, Mario, Emilio, Giovanna, Lucia e Fortunata Baldascino.