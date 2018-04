Gioca 10 euro... e cambia vita con un 'Gratta e vinci': "Colti di sorpresa, chi è il fortunato?"

La fortuna bacia l'Emilia Romagna con una vincita di due milioni di euro grazie ad un biglietto del Gratta e Vinci della serie "Il Miliardario Mega". Il tagliando vincente, da dieci euro, è stato venduto a Fiorano Modenese, in provincia di Modena. Chi è il fortunato o la fortunata? "Sono davvero felice di poter contribuire, con il mio lavoro, alla felicità e alla tranquillità di una famiglia - racconta ad Agimeg la titolare del punto vendita in cui si è verificata la vincita -. La notizia della vincita ci ha colti di sorpresa e ci siamo subito interrogati su chi fosse il fortunato o la fortunata, speriamo possa essere uno dei nostri clienti abituali. Auguriamo al vincitore che questa somma di denaro gli consenta di realizzare un sogno nel cassetto. Fare colazione da noi può portare fortuna!".

Nel 2018 in Emilia Romagna il "Gratta e Vinci" ha distribuito complessivamente vincite per oltre 139 milioni di euro. In tutta Italia nel 2018, invece, ha distribuito complessivamente vincite per oltre 1,7 miliardi di euro, +3% in più rispetto allo stesso periodo del 2017.

Colpo grosso al "gratta e vinci" anche in Friuli Venezia Giulia, dove un giocatore si è portato a casa ben 500mila euro grazie ad un biglietto da cinque euro della serie "Doppia Sfida". Attenzione, però, perché come vi abbiamo spiegato in questo articolo, dai Gratta e vinci al SuperEnalotto vincere è quasi impossibile (le info sul calcolo delle probabilità di vincita). Ma gli italiani, si sa, sono un popolo di giocatori: nei primi due mesi del 2018 abbiamo speso 2,4 miliardi di euro in giochi e scommesse. Una manna per le casse dello Stato che registrano un aumento di quasi il 7% nel computo degli incassi da questo particolare riparto di entrate fiscali, come vi spieghiamo nel dettaglio in questo articolo.