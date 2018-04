Compra un Gratta e Vinci da 2 euro... e ora vivrà di rendita: "Sarà corso subito in banca!"

Vivere di rendita si può? E' il sogno di molti, una possibilità concessa a pochi. Ed è forse realtà per un fortunato (o una fortunata) che a Bari è stato baciato dalla dea bendata con una vincita al "Nuovo turista per dieci anni" del Gratta e Vinci. Avrà 50.000 euro subito, una rendita da 20.000 euro all’anno per dieci anni e 10.000 euro di bonus finale. Il fortunato biglietto da due euro, come riferisce Agimeg, è stato acquistato nel punto vendita di Lorenzo Mirizzi, in Via Brigata Regina a Bari.

“Ci sto pensando da giorni ma non ho assolutamente idea di chi possa aver vinto la rendita - ha commentato il titolare del punto vendita -. Non mi sono accorto di nulla: ogni giorno vengono centinaia di persone e sicuramente chi ha comprato il biglietto vincente non lo ha controllato nel mio punto vendita. Molto probabilmente sarà corso subito in banca! Effettivamente si tratta di una vincita che dà sicurezza e che, in più, viene garantita per ben dieci anni. Se potessi incontrare chi ha vinto mi congratulerei vivamente con lei o con lui. Sono contento che la dea bendata lo abbia baciato proprio nel mio punto vendita!”.

Vincite Lotto e SuperEnalotto ultima estrazione

Per quanto riguarda, invece, l'ultima estrazione di Lotto e SuperEnalotto (quella del 24 aprile 2018), da registrare a Brescia una vincita di poco più di 53mila euro, realizzata con una giocata da cinque euro: sono stati indovinati dieci ambi, dieci terni, cinque quaterne e una cinquina, con dieci numeri giocati sulla ruota di Torino. Finiscono sempre in Lombardia le altre due vincite più alte del concorso del Lotto. Ad Arese, in provincia di Milano, è stato centrato un terno secco da 22.500 euro grazie ai numeri 1 23 67 usciti sulla ruota lombarda.

A Cormano, sempre in provincia di Milano, una giocata da quattro euro su tutte le ruote, ha premiato con una vincita da 21.660 euro. Nell'estrazione di martedì 24 aprile nessuno ha indovinato la sestina vincente al SuperEnalotto, ma un fortunato giocatore di Mozzo, in provincia di Bergamo, ci è andato molto vicino, portando comunque a casa una cifra non indifferente. Grazie ad un '5+1' nella ricevitoria Caffè Centrale di Mozzo è stata realizzata una vincita da 530mila euro. Il jackpot del SuperEnalotto sale a 26,6 milioni di euro.

Qui sotto, i numeri vincenti estratti martedì 24 aprile 2018 per SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto.

Ultima estrazione SuperEnalotto, martedì 24 aprile 2018

Combinazione vincente: 31 41 44 67 75 82

Jolly: 39

Superstar: 5

Estrazione Lotto: i numeri vincenti

Estrazione n°49 del 24/04/2018 NAZIONALE 32 40 36 60 24 BARI 36 70 12 61 9 CAGLIARI 61 38 5 59 14 FIRENZE 90 49 18 72 87 GENOVA 11 25 30 81 42 MILANO 7 84 23 67 1 NAPOLI 86 15 83 58 79 PALERMO 45 30 74 15 48 ROMA 89 23 19 2 66 TORINO 57 6 32 29 87 VENEZIA 45 13 89 27 64



Numeri estratti 10eLotto