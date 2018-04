Spende 5 euro e ne vince 500mila con un gratta e vinci

'Grattino' fortunato a Velletri, in provincia di Roma, dove un giocatore si è portato a casa 500mila euro con il tagliando “Doppia sfida", acquistato nel punto vendita di Claudio Morelli in via Orti Ginnetti.

Il titolare del punto vendita, intervistato da Agipro, ha commentato così: “È sempre un’emozione ricevere queste belle notizie: è la seconda volta che un cliente della mia ricevitoria si aggiudica un premio da 500mila euro. Mi piace pensare che, proprio in questo momento, una persona di Velletri stia festeggiando la vincita assieme ai familiari più stretti e agli amici più cari. Magari è pure qualcuno che conosco, ma anche se così non dovesse essere, auguro al vincitore o alla vincitrice un futuro radioso e che questo premio possa trasformarsi in tanta serenità. Infine, la porta del nostro bar è sempre aperta e lo champagne è già in frigo, pronto ad essere stappato per fare un brindisi tutti assieme”.

Soltanto nel Lazio, dall'inizio del 2018, sono stati distribuiti premi per 230 milioni di euro con i gratta e vinci. Nello stesso periodo in tutta Italia, l'importo complessivo dei premi ha raggiunto quota 1,9miliardi di euro.