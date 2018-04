Gratta e vinci da sballo, attimi di incredulità: "Era emozionatissimo, non sapeva cosa dire"

"Gratta e vinci" super fortunato a Genova. Un giocatore ha vinto ben 50 mila euro grazie al tagliando “Il Miliardario Maxi”. Il biglietto fortunato è stato acquistato nel punto vendita di Alessia Librandi in Via Prà 158/F.

"È la prima volta che vengono vinti 50.000 euro qui da me. Sono davvero contento che il biglietto vincente sia stato acquistato da un cliente di vecchia data con cui mi sono già complimentato di persona. E pensare che, dopo aver grattato la combinazione, il vincitore non si era nemmeno reso conto della sorpresa. È stato mio genero ad accorgersene e a dargli la bella notizia. E’ un momento che non dimenticherò mai: il vincitore è rimasto senza parole, tanta era l’emozione nei suoi occhi" dice il titolare del punto vendita, come racconta oggi Agipronews.

Nei primissimi mesi del 2018 in Liguria il Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente vincite per circa 40 milioni di euro. Sono invece più di 7.700 i vincitori che, in regione, si sono aggiudicati i premi da 500 euro in su. In tutta Italia invece, nel 2018 Gratta e Vinci ha distribuito complessivamente vincite per oltre 2 miliardi di euro.