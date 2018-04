'Spiavano' i gratta e vinci e intascavano quelli vincenti: coppia di tabaccai nei guai

Due coniugi di Salerno, titolari di una rivendita di tabacchi in via Posidonia, sono stati denunciati dai Carabinieri con le accuse di falsificazione, frode nell’esercizio del commercio, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico e truffa continuata in concorso. I due erano riusciti, grazie a delle lievi abrasioni, a trovare ed incassare i biglietti vincenti, vendendo gli altri ai clienti.

La scoperta

I Carabinieri, nel corso di un controllo effettuato insieme al personale del Monopolio di Stato, presso l’esercizio commerciale di proprietà dei due, avevano sequestrato biglietti “gratta e vinci” alterati per un valore complessivo di circa 12.000 euro.

Successivi approfondimenti, hanno permesso di accertare che i titolari della rivendita, dall’anno 2011, dopo aver individuato, attraverso lievi abrasioni difficilmente percepibili ad occhio nudo, il box number (codice segreto) di ciascun biglietto, avevano incassato quelli vincenti, per i quali avevano complessivamente riscosso la cifra, comprensiva della percentuale prevista per la vendita, di circa 1.300.000 euro, mettendo in commercio i restanti. Ma sono stati, dunque, scoperti e denunciati.

La notizia su SalernoToday