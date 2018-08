Affonda lo yacht con Guido Meda e altri otto a bordo: "Salvati da un angelo custode"

Sono stati minuti di paura, ma nessuno è rimasto ferito. Ed è tutto ciò che conta. Disavventura a lieto fine per il noto giornalista e voce della Motogp Guido Meda, direttore della sezione motori di Sky Sport, che con altri 8 passeggeri (tra i quali 5 bambini) si trovava a bordo di uno yacht che è affondato all'Isola del Giglio. Le condizioni del mare sono peggiorate all'improvviso e la barca, uno yacht di 15 metri, dopo aver urtato contro gli scogli durante una burrasca, è affondata.

Maltempo all'Isola del Giglio

Tutti i passeggeri sono stati portati in salvo per tempo. All'Isola del Giglio a causa del maltempo altri 400 turisti sono rimasti bloccati a bordo di due navi in difficoltà. Forti raffiche di vento fino a 30 nodi hanno causato problemi alle 3 imbarcazioni: oltre allo yacht su cui c'era Meda, due piccole navi da crociera con a bordo circa 400 persone hanno cercato di abbandonare il porto e sono state danneggiate nella zona di Campese e Giglio Porto. Il noto giornalista dopo il salvataggio ha scritto un messaggio sul suo profilo Facebook: "Vorrei conoscere le quattro persone mandate da un angelo custode che da riva ci hanno visto affondare tra le onde e hanno chiamato i soccorsi. Se non fosse stato per loro..."