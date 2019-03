Igor il Russo è stato condannato all'ergastolo a Bologna

Condannato all'ergastolo Norbert Feher, alias Igor il Russo. Il gup di Bologna, Alberto Ziroldi, ha emesso la sentenza con rito abbreviato dopo due ore e mezza di camera di consiglio.

Ergastolo per Igor il Russo a Bologna

È stata accolta, dunque, la richiesta dell'accusa che aveva chiesto il massimo della pena. Norbert Feher è stato processato per gli omicidi del barista Davide Fabbri e della guardia ecologica volontaria Valerio Verri e il ferimento di Marco Ravaglia, collega di Verri.

Feher, nel corso dell'udienza preliminare odierna, era collegato in video dalla Spagna dove è detenuto nel carcere di massima sicurezza di Saragozza è essere stato arrestato in Spagna a dicembre 2017. Presenti in aula sono anche i parenti della guardia ecologica, e, per la prima volta, anche la vedova del barista di Budrio freddato due anni fa dopo una colluttazione con un colpo di pistola.

"La signora Marianna Sirica è sollevata e soddisfatta della sentenza", ha detto all'Adnkronos l'avvocato Giorgio Bacchelli che ha assistito la vedova del barista Fabbri, ucciso a Riccardina di Budrio (Bologna) il 1 aprile 2017. "Mi ha detto che è una gioia da poco - prosegue - perché comunque il marito è morto". "E' una sentenza che ci aspettavamo - spiega Bacchelli - il processo ha turbato la mia cliente, soprattutto l'arringa dell'avvocato difensore che ha cercato in tutti i modi di sgravare la posizione di Feher, ma era un'impresa disperata".

"Abbiamo ottenuto un risarcimento danni di poco meno di 500mila per la vedova di Fabbri e 300mila euro per il padre Franco, ma tanto sono soldi che i miei clienti non vedranno mai perché certo Feher non sarà in grado di corrisponderli" sottolinea. L'avvocato Bacchelli aveva chiesto un risarcimento danni di 1 milione di euro per la vedova Sirica e 500mila euro per il padre di Fabbri. Undici i capi di imputazione contestati a Igor il Russo: oltre ai due omicidi dell'aprile 2017 e al tentato omicidio dell'agente di polizia provinciale, Marco Ravaglia, altri reati tra cui rapina a mano armata, furto, porto abusivo di armi e ricettazione.