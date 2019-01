Igor parla al processo: "Sparai perché dovevo sdraiare i poliziotti"

"Ho sparato a Ravaglia perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato perché per me era un poliziotto pure lui e dovevo sdraiare tutti e due". Queste le parole che avrebbe pronunciato Norbert Feher, alias "Igor il russo", collegato in video conferenza dal carcere di Saragozza con il tribunale di Bologna. Lo scrive su Facebook Francesca Verri, figlia di una vittima, presente in aula.

La donna è la figlia di Valerio Verri, la guardia ecologica volontaria uccisa l'8 aprile 2017 a Portomaggiore, nel ferrarese, mentre era di pattuglia con l'agente di polizia provinciale Marco Ravaglia, rimasto gravemente ferito nell'agguato. Francesca Verri era in aula insieme al fratello Emanuele e a Ravaglia stesso. Norbert Feher è detenuto in Spagna ed è imputato a Bologna per gli omicidi del barista Davide Fabbri e della guardia volontaria Verri, commessi l'1 e l'8 aprile 2017 a Budrio e Portomaggiore (Ferrara).

Il Gup Alberto Ziroldi ha stabilito che non sarà fatta una perizia psichiatrica su "Igor il russo", respingendo così la richiesta della difesa del serbo detenuto in Spagna. Secondo il giudice non è dunque necessaria, ai fini del processo, valutare la capacità di intendere e di volere di Igor. L'imputato ha risposto alle domande delle parti per quasi due ore, collegato in video dal carcere di Saragozza.

Giubbotto blu e camicia bianca, sbarbato, Feher è apparso a chi lo ha visto molto sicuro di sé nelle risposte che ha dato e nel dichiarare che non avrebbe risposto ad alcune domande. Il processo procede con il rito abbreviato semplice e il 25 marzo c'è la discussione, con la requisitoria del pm Marco Forte e le arringhe di parti civili e difesa.