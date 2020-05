Igor il russo condannato anche in Appello, ergastolo per il killer serbo

Confermata la condanna all’ergastolo per Norbert Feher, alias “Igor il russo”, l’uomo che terrorizzò l’Italia dopo una rapina finita nel sangue. Dopo circa un'ora e mezza di camera di consiglio, la Corte di assise di appello di Bologna ha confermato la pena massima per il killer serbo che si rese responsabile di due omicidi avvenuti nell’aprile 2017. Il primo, a Budrio, ebbe come vittima Davide Fabbri. Il secondo, avvenuto solo pochi giorni dopo, costò la vita alla guardia ecologica Valerio Verri.

Norbert Feher era stato già condannato in Spagna dove era fuggito per sfuggire alla polizia italiana e dove ha ucciso altre tre persone. Attualmente è detenuto nel carcere di La Coruna.

Durissima la requisitoria del pg Valter Giovannini che lo ha definito un “feroce carnefice”. "Dalle aule di giustizia spagnole ci sono giunte delle immagini che lo vedono con una mimica facciale tra il sorriso e il ghigno. Compiaciuto di essere al centro di tanto interesse mediatico. Abbiamo visto ghignanti sorrisi sparire al cospetto del tunnel carcerario scomparire dal volto di tanti analoghi feroci assassini. Fatalmente accadrà anche per costui che mai ha speso mezza parola per quanto fatto e di rispetto per le persone incolpevoli verso le quali si è auto promosso feroce carnefice".