"Sporco comunista di m...": il cantautore Enrico Nascimbeni accoltellato a Milano

Gli hanno urlato "sporco comunista di merda" mentre lo aggredivano con un coltello per fortuna senza ferirlo in modo grave. E' quanto è avvenuto a Enrico Nascimbeni, cantautore, scrittore, giornalista e poeta veronese ma residente a Milano. A raccontarlo è lui stesso sul suo profilo Facebook.

Nascimbeni, direttore del giornale Border OnLine targato Saman, è stato assalito da due uomini che lui stesso chiama "fascisti", proprio davanti la propria abitazione milanese. L'uomo, conosciuto per le sue idee e posizioni antifasciste e antirazziste, ha fatto denuncia poi ai carabinieri ed è stato medicato dal personale del 118. Sul caso, secondo quanto è stato appreso da MilanoToday, conferma il comando provinciale di via Moscova, è stata aperta un'indagine.

Immediata la solidarietà del mondo delle associazioni e dei rappresentati politici. Nascimbeni ringrazia e spiega: "Mi sono spaventato e parecchio. Me la sono vista brutta. Ma mi è andata tutto sommato bene. Ora e sempre Resistenza".

"Sono tornato poco fa dalla stazione Garibaldi dei Carabinieri che ringrazio per tutto quello che hanno fatto e per il loro garbo la loro umanità e per come stanno svolgendo il loro lavoro e le indagini (uno di loro in casa mia ha riempito la ciotola di acqua fresca al mio cane gesto in certi momenti che non si scorda).

In breve uno dei due fascisti che mi hanno aggredito sulla porta di casa. Mi ha tirato una coltellata al viso che per reazione istintiva ho parato con un braccio che ovviamente ha un taglio non grave. Non grave davvero. Se ne sono scappati via dicendomi "sporco comunista di merda".

Mi sono chiuso in casa. Mi sono ripigliato un po' e chiamato i Carabinieri (e ne sono arrivati tanti) ed è arrivata una ambulanza . Una paramedica mi ha medicato e poi sono andato con i CC in caserma e ci sono rimasto fino a poco fa.

In questi momento non me la sento di dire altro. Ringrazio tutti voi per la vicinanza. Rinfgazio I Sentinelli, (Maurizio) l' Anpi, Lorella e Achille e tutta la Saman. Marco Brando. Non mi aspettavo una cosa del genere. Una violenza del genere contro un giornalista, uno scrittore un cantautore per le sue idee. Mi sono spaventato e parecchio. Me la sono vista brutta. Ma mi è andata tutto sommato bene. Ora e sempre Resistenza".