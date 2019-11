Ritrovata la 22enne Ilenia Cucchi, era in un ospedale di Barcellona

Sospiro di sollievo per i familiari di Ilenia Cucchi, la 22enne di Talamona (Sondrio), scomparsa da qualche giorno fa a Barcellona dove si era trasferita per lavoro da un paio di anni. I parenti più stretti della ragazza, partiti giovedì per la città della Catalogna, sono riusciti a rintracciarla in un ospedale vicino a Barcellona. Al momento non si conoscono le sue condizioni di salute.

Sembra che 22enne sia stata trovata priva di sensi a terra da alcuni passanti che hanno chiamato l’ambulanza. La giovane dunque potrebbe essere stata vittima di un aggressione. Non avevendo documenti o telefono cellulare con sé, non è stato possibile per i medici spagnoli contattare parenti o amici della ragazza.

SondrioToday riferisce che ieri sul profilo facebook della giovane è apparso un post che indicava la connessione del cellulare alla rete internet di un ostello di Barcellona. Chi è in possesso del cellulare di Ilena? E da chi è stata aggredita? Al momento sulla vicenda trapelano ben pochi dettagli. Saranno le autorità spagnole a far luce sulla vicenda.