Immigrato consegna due rose ai carabinieri: “Per il vostro collega ucciso in servizio”

Durante le celebrazioni per il 25 aprile, un cittadino immigrato originario della Nuova Guinea si è avvicinato a una pattuglia di carabinieri di Parma e ha consegnato loro due rose, per il militare morto alcune giorni fa in Puglia: “Ho saputo del vostro collega morto in servizio nei giorni scorsi a Foggia e volevo rendergli omaggio. Non possiedo molto, ma con i soldi che ho ho voluto comprare dei fiori per il vostro collega morto durante il servizio”.

A renderi nota la circostanza e il bel gesto è stato il comando dei carabinieri di Parma.

L'omaggio al maresciallo dei carabinieri Di Gennaro

Il riferimento è alla vicenda di Vincenzo Carlo Di Gennaro, il maresciallo maggiore dei carabinieri ucciso lo scorso 13 aprile per ritorsione da un pregiudicato a Cagnano Varano, in provincia di Foggia.

Intanto la Giunta Comunale di San Severo (Foggia) ha deciso di intitolare a Di Gennaro una piazzetta, per onorarne la memoria e il senso del dovere. Alla cerimonia, che sarà programmata nelle prossime settimane, saranno invitati i familiari del maresciallo e i vertici dell’Arma.