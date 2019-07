Resta incastrata nel box doccia mentre fa le pulizie: agenti la salvano sfondando la finestra

Stava facendo le pulizie di casa come ogni giorno, ma all'improvviso qualcosa è andato storto: la porta a soffietto si è incastrata e lei, un'anziana residente nel centro di Chieti, è rimasta bloccata nel box doccia. A salvarla sono stati i vicini, che hanno avvertito le grida di aiuto e gli agenti dell'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Chieti.

Una storia a lieto fine, quella accaduta ieri mattina, che poteva trasformarsi in tragedia, viste anche le alte temperature che fino a poche ore fa hanno assediato la città di Chieti.

I residenti di una palazzina di via De Lollis hanno iniziato a sentire lamenti di una voce femminile, che chiedeva ripetutamente aiuto. Così, hanno allertato immediatamente il 113. Quando gli operatori sono arrivati sul posto, in effetti, hanno sentito la voce sempre più flebile, proveniente da un appartamento del primo piano.

Entrare dalla porta d'ingresso era impossibile, così hanno allertato i vigili del fuoco, per farsi aprire la porta. Ma, non riuscendo più a sentire la signora, hanno deciso di non aspettare: hanno trovato una scala, sono saliti fino al balcone e hanno infranto il vetro della finestra per entrare.

Quando i due agenti sono entrati, hanno trovato l'anziana, rimasta bloccata dalla porta a soffietto incastrata fuori dalla sede del binario. La signora, sfinita e disidratata, è stata immediatamente soccorsa. Quando si è ripresa, ha ringraziato ripetutamente i suoi angeli salvatori, a cui è andato anche il ringraziamento dei vicini, che hanno contribuito allo straordinario salvataggio, scongiurando il peggio.