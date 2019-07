Inferno sul lungomare di Catania: lidi in fiamme, paura tra i bagnanti

Momenti di panico a Catania per una serie di incendi che sono divampati tra le sterpaglie e le vegetazione secca, alimenti dallo scirocco e dal forte caldo. Paura sul lungomare della Plaia, dove alcuni bagnanti si sono riversati in mare per fiamme presenti su viale Kennedy, chiuso al traffico per permettere ai pompieri di poter intervenire. Sul posto il Comune ha inviato una propria autobotte a supporto del lavoro dei pompieri.

Situazione adesso sotto controllo in via Anfuso dove un violento rogo è stato domato grazie ad un intervento dei vigili del fuoco con autobotte ed un pick up. La polizia di Stato ha rimosso delle bombole da alcune baracche fatte sgomberare prima che le fiamme le distruggessero. Salvato anche un cane grazie ad un residente che lo ha messo al riparo. Diverse persone sono rimaste intossicate dal fumo sviluppato dall'incendio sul lungomare Plaia di Catania. Tra loro anche un vigile del fuoco che è stato trasportato in ospedale.

Incendi a Catania, bagnanti evacuati via mare

Centinaia di bagnanti sono stati evacuati via mare con gommoni dei Vigili del Fuoco Sommozzatori e di Vigili del Fuoco della Sezione Navale di Catania. Vi sarebbero inoltre numerose autovetture coinvolte negli incendi sviluppatisi lungo il litorale sabbioso della Plaia.

Tra i bagnanti bloccati dalle fiamme sulla sabbia del lungomare Plaia di Catania ed evacuati vi sono anche 40 bambini che erano rimasti bloccati nei lidi Azzurro e nella colonia Don Bosco. Sono stati tutti messi in salvo da motovedette della capitaneria di porto. Sul posto stanno operando anche mezzi aerei del corpo forestale e dei pompieri. I vigili del fuoco sono intervenuti in almeno 36 posizioni diverse.

Incendi a Catania, un vigile del fuoco in ospedale

Un vigile del fuoco che operava sui lidi della Plaia, interessati da un vasto incendio, e'stato trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania. Ha accusato un malore mentre stava operando per spegnere un incendio tra le sterpaglie della località balneare.