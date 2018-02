Inchiesta rifiuti, inquietanti incendi dolosi contro i familiari dei giornalisti

Due incendi dolosi dopo la pubblicazione delle prime puntate dell’inchiesta di Fanpage ‘Bloody Money’ su business dei rifiuti e corruzione in Campania. Coincidenze inquietanti, il sospetto che si tratti di tentativi di intimidire i giornalisti si fa strada.

Incendi a Napoli e Cava de' Tirreni

Giovedì pomeriggio a Napoli un rogo ha causato danni ingenti alla casa della cognata del direttore Francesco Piccinini. Le fiamme avevano divorato la porta blindata e una parte del corridoio di ingresso. In casa fortunatamente non era presente nessuno

Un incendio è divampato poi nella notte all'interno di un bar di Cava de' Tirreni (Salerno), in via Atenolfi, gestito fino a poco fa dal padre di un giornalista della testata, Carmine Benincasa. Il bar era chiuso da alcuni giorni per lavori. Le fiamme sono divampate intorno alle 3,35: sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere le fiamme (i dettagli su SalernoToday).

La solidarietà di M5s e LeU

"Due diversi incendi a pochi giorni distanza l'uno dall'altro hanno colpito parenti dei giornalisti di Fanpage. Prima un incendio su pianerottolo di una casa, poi in un locale in ristrutturazione. Non vogliamo usare toni allarmistici, così come con grande professionalità hanno fatto gli stessi giornalisti della testata con base a Napoli, ci affidiamo come sempre al lavoro degli investigatori, ma non possiamo non rimanere inquieti. Fanpage ha scoperchiato un sistema di malaffare esistente che implica criminalità organizzata, politica e faccendieri in posizione chiave all'interno della Regione Campania. Un'inchiesta coraggiosa e pericolosa per i legami che ha messo in luce. Sarebbe banale pensare che non ci possono essere ripercussioni, infatti gli incendi hanno toccato parenti vicino ai giornalisti. Chiediamo che le autorità tengano la massima allerta verso chi svolge con professionalità e coraggio il proprio lavoro. E' il momento di stare vicino a dei giovani reporter che hanno rischiato in proprio per difendere una terra avvelenata da tanti troppi interessi criminali. Il Movimento 5 Stelle è al fianco di Fanpge e non permetterà che su tutto questo cali il silenzio". Lo affermano i deputati e senatori del Movimento 5 Stelle in commissione Antimafia.

"Due incendi, due allarmanti episodi che hanno colpito prima la casa e un esercizio commerciale, direttamente riconducibili a familiari dei giornalisti di Fanpage.it. Due coincidenze inquietanti, perché immediatamente successive alle inchieste di Fanpage.it che hanno disvelato un sistema di connivenza affaristico-criminale". Lo afferma in una nota il senatore Peppe De Cristofaro, di Liberi e Uguali, capolista al Senato a Napoli e a Salerno. "Nelle prossime ore allerteremo il Questore di Napoli, perché bisogna tenere alta la guardia in vista delle elezioni di domenica prossima".