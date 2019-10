Sardegna, incendi devastano la costa occidentale: danni incalcolabili

Un disastro dalle proporzioni per ora non quantificabili. La costa occidentale della Sardegna è colpita da incendi molto estesi. Il forte vento che soffia da ieri sera non ha fatto altro che peggiorare la situazione. A Bosa e Arborea i danni più gravi. Persone evacuate per sicurezza, ma non si registrano feriti.

Incendio Bosa, lo scenario è drammatico

Un incendio di vaste dimensioni è divampato lungo la bellissima strada provinciale 49, che collega la costa da Alghero a Bosa. Il rogo, partito all'altezza del chilometro10, si è sviluppato su circa 250ettari di macchia mediterranea e terreno detto a “pascolo cespugliato”, alimentato dal forte vento di scirocco che si è alzato nelle ultime ore, racconta Alguer.it.

#23ottobre, notte di fuoco tra #Oristano e #Nuoro per incendi boschivi: ad Arborea (OR) evacuate 200 persone da una struttura turistica, altre 32 dalle proprie abitazioni; a Bosa Marina (NU), portate al sicuro 32 persone. #Vigilidelfuoco al lavoro con squadre a terra e 2 Canadair pic.twitter.com/gWYo79akye — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) October 23, 2019

Pronto l'intervento della Squadra antincendio del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dei Vigili del fuoco e degli operatori di Protezione civile. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Macomer e delle Stazioni di Bosa e Sindia. Scenario drammatico, anche Monte Furru è in fiamme. Nella zona di Bosa Marina altro fronte, alcune case sono state precauzionalmente evacuate.

Incendio Marina Arborea, 240 persone evacuate per precauzione

A Marina di Arborea nella notte un enorme rogo alimentato dallo scirocco ha colpito la pineta a ridosso del resort Ala Birdi. Per precauzione le forze dell’ordine hanno evacuato la struttura turistica, 240 persone sono ospitate ora nella palestra del Comune.