Vasto incendio nel bellunese: il fumo oscura il cielo

Un violentissimo incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, mercoledì 24 ottobre, localizzato tra Taibon Agordino e Cencenighe, nella valle di San Lucano, in provincia di Belluno.

Il forte vento non ha consentito l'uso dell'elicottero per le operazioni di spegnimento. "Sul posto - fa presente l'assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin - sono presenti e operativi a terra i nostri servizi forestali e la protezione civile. E' stata inoltre richiesta per domani l'attivazione di due aerei antincendio Canadair del Dipartimento nazionale della protezione civile. La situazione è costantemente monitorata".

Due ragazzi bloccati

Due giovani sarebbero rimasti bloccati dalle fiamme dell'enorme incendio che divampa dal pomeriggio nella valle di San Lucano, in provincia di Belluno. I due si trovano a circa 1.650 metri di quota nel Canale della Besausega. In contatto telefonico con i soccorritori, sono stati guidati in una zona rocciosa lontana dalle fiamme.

Al momento il Soccorso alpino di Agordo e i Vigili del fuoco, data l'impossibilità per i mezzi aerei di intervenire, stanno valutando le possibilità di avvicinamento a piedi.