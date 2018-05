A Roma è esploso un autobus in pieno centro

Un autobus Atac è letteralmente esploso sotto gli occhi dei passanti in via del Tritone, nel pieno centro di Roma.

Il mezzo ha preso prima fuoco intorno alle 10, poi c'è stata l'esplosione, che ha causato l'innalzarsi di un'alta e densa colonna di fumo nero. Al momento conducente e passeggeri risultano illesi. Ferita invece una ragazza di circa 25 anni, commessa in un negozio di via del Tritone. Secondo quanto si apprende, la giovane sarebbe uscita dal negozio e sarebbe a quel punto rimasta ustionata dalle fiamme a un braccio. E' ricoverata in codice giallo al San Giovanni per ustioni.

Due le squadre dei pompieri sul posto con il supporto di una autobotte del comando di Roma. L'incendio è stato spento in pochi minuti, fanno sapere i Vigili del Fuoco. Ben visibile, invece, il tanto fumo e le nube nera. Per permettere le operazioni la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

La testimonianza

“Siamo saliti sull’autobus, ma immediatamente abbiamo sentito puzza di fumo. Dopo un paio di fermate abbiamo chiesto di scendere, siamo usciti e abbiamo visto l’autobus andare a fuoco”, ha raccontato Laura Pellutri, che era sul mezzo in via del Tritone al momento dell’incendio.

Atac ha immediatamente aperto un'indagine interna per accertare le ragione dell'incendio. "La vettura, andata completamente distrutta, era dell'anno 2003. Atac sottolinea che negli ultimi mesi ha intensificato le azioni preventive per minimizzare i rischi di incendio per la flotta che purtroppo ha un'età media molto avanzata. Le azioni messe in campo hanno consentito di abbattere i casi di incendio sulle vetture di circa il 25% nel primo quadrimestre 2018 rispetto allo stesso periodo del 2017", si legge in una nota dell'azienza.

