Incendio ad Avellino, dichiarato lo stato di emergenza

Il prefetto di Avellino Maria Tirone ha dichiarato lo stato di emergenza. I sindaci dei comuni vicini, a titolo precauzionale, hanno intanto invitato le rispettive comunità a restare in casa e a tenere le finestre chiuse per via del denso fumo che si è sviluppato dopo l'incendio che dalle 13.30 ha interessato la zona industriale di Pianodardine.