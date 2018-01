A fuoco un capannone, pericolo nube tossica: "Chiudete le finestre"

Un vasto incendio è scoppiato nella tarda serata di ieri in un capannone in disuso tra Carteolona e Genzone, nel pavese. Nel rogo starebbero bruciando plastica, pneumatici e altri materiali di scarto, mentre l'alta colonna di fumo si sta spandendo su buona parte della Bassa pavese.

Incendio nel pavese, evacuate 100 persone

Per precauzione sono state evacuate un centinaio di persone da Cascina San Giuseppe, una frazione di Inverno e Monteleone, dove l'Arpa (l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Regione Lombardia) è intervenuta con una squadra specialistica posizionando un campionato ad alto volume per poter misurare in maniera costante gli eventuali inquinanti presenti (IPA e diossine).

Capannone in fiamme nel pavese, gli avvisi delle autorità

Il comune di Corteolona e Genzone ha ordinato ai cittadini residenti nelle zone circostanti il capannone in fiamme, tra l’altro, “di mantenere la chiusura delle porte e finestre delle aitazioni ed attibità commerciali, industriali e di servizi al fine di prevenire un possibile passaggio di inquinanti”; “di sospendere la raccolta e il consumo dei prodotti ortofrutticoli coltivati” ed ha vietato il “pascolto degli animali” e l’utilizzo di foraggi per alimentazione aniamel “proveniente dall’aerea interessata ed eventualmente esposti alla ricaduta da combustione”.

"La popolazione è invitata a rivolgersi ai presidi sanitari per eventuali infiammazioni delle prime vie respiratorie", si legge in un comunicato diffuso dalla prefettura di Pavia.

Sul luogo dell'incendio sono al lavoro fin dalle prime ore diverse squadre di vigili del fuoco, Protezione civile e forze dell'ordine. Non risultano persone coinvolte. Non si esclude un'origine dolosa del rogo.