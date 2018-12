Incendio in una casa: muore una donna, salve le figlie

Dramma in un'abitazione di Concordia Sagittaria (Venezia), dove una donna ha perso la vita in un incendio. Intorno alle 6.15 di domenica 16 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme divampate in una casa di via Cesare Battisti.

Le figlie della donna sono riuscite a scappare in tempo, mentre per la loro madre non c'è stato nulla da fare.

Le squadre dei vigili del fuoco sono entrate nell’abitazione, rinvenendo il corpo della donna priva di vita come accertato dal Suem 118, mentre altri operatori spegnevano l’incendio, divampato nel locale cucina. Il fumo prodotto dalla combustione ha invaso tutta l’abitazione.

Sono in corso i sopralluoghi tecnici per stabilire le cause che hanno innescato il rogo. Sul posto anche il personale del Niat (nucleo investigativo antincendio territoriale).